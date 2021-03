Siracusa, sorpresi pescatori subacquei all'Amp: sanzionati

Pescatori subacquei scoperti in orario notturno, dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con la Polizia, all'altezza del varco 27 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio.

Alla vista della motovedetta, attirata da fasci di luce, si sono nascosti dietro la scogliera. Per raggiungerli è stato chiesto il supporto della Polizia che ha inviato sul posto 2 Volanti. Gli agenti hanno subito individuato due auto nascoste tra i rovi e subito dopo, tra gli scogli, 6 persone, tre delle quali indossavano ancora muta da sub bagnata. Sempre nella scogliera rinvenute 3 coppie di bombole con i rispettivi erogatori, 3 fucili da sub e 3 torce, 1 giubbotto ad assetto variabile e una grossa rete contenente ancora il pescato. Tutti e sei, risultato provenire dalla provincia di Catania, sono stati sanzionati per la violazione della normativa in materia di pesca sportiva, ricreativa e subacquea, per aver effettuato pesca subacquea in orario notturno con l’ausilio di autorespiratori e delle norme anti Covid e del Codice della Strada. L'attrezzatura è stata sequestrata così come il pescato, circa 6 chili di prodotto ittico di varie specie, che, giudicato idoneo al consumo umano da parte del competente Servizio Veterinario dell'Asp, è stato donato in beneficenza.