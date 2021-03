Siracusa, incremento della raccolta differenziata a Grottasanta

Cresce la raccolta differenziata a Grottasanta dopo l'eliminazione dei cassonetti stradali.

Esprimono soddisfazione il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri: "Osserviamo – dichiarano – il pieno rispetto delle giornate e degli orari di conferimento e non c'è stato, a differenza di altri casi, il fenomeno dell'abbandono dei sacchetti di rifiuti lì dove c'erano prima i cassonetti verdi”.

I primi dati del 2021 dicono che la raccolta differenziata a Siracusa tende ad avvicinarsi al 50 per cento. Il risultato complessivo del 2020 è stato del 41,20 per cento con un incremento di 13 punti sul 2019.