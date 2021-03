“Dantedì” a Canicattini Bagni, con gli alunni delle 2° classi della scuola media “G. Verga”

Questa mattina, 25 marzo, nel cortile del plesso “Mazzini” dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni, gli alunni delle seconde classi A, B, C, della scuola media, hanno voluto celebrare, coordinati dagli insegnanti Tiziana Bascetta, Daniela Chimirri, Laura Cancemi e Salvatore Ferlito per le musiche, il “Dantedì”, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, quest’anno nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

Alla presenza della Dirigente scolastica professoressa Stefania Bellofiore, del vice Sindaco Pietro Savarino in rappresentanza del Sindaco Marilena Miceli e dell’amministrazione comunale, di cui ha portato i saluti, e di altre classi della scuola, gli alunni hanno voluto ricostruire, con recitazioni, citazioni, interviste immaginarie al Sommo Poeta, e persino cantando in rap, l’opera massima di Dante, la Divina Commedia.