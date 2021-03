Priolo, ripristinata l'illuminazione in via Palme

Ripristinata l’illuminazione in via Delle Palme, a Priolo. E’ stato sostituito parte dell’impianto che da diverso tempo non funzionava e cambiate tutte le lampade.

“Era importante - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - realizzare questo intervento, in quanto la zona è molto frequentata dai giovani, soprattutto nel periodo estivo; speriamo che, finita l’emergenza sanitaria, possano tornare ad affollarla presto. Per quanto riguarda le palme piantumate nelle scorse settimane – continua – l’impresa ha garantito che se dovessero esserci problemi saranno sostituite”.

A proposito di verde, il sindaco Pippo Gianni ha annunciato che presto saranno nuovamente piantati gli alberi di pino all’interno della “Pineta”.