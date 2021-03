Siracusa, Amenta (Pd): "Mancanza di aghi e siringhe nei centri vaccinali periferici della provincia

"Nei Centri vaccinali periferici aperti dall’Asp di Siracusa mancano addirittura gli aghi e le siringhe tanto da costringere i Comuni a comprarli, stiamo rasentando il ridicolo".

Così il Presidente provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Paolo Amenta: "Significa che nessuno ha verificato il quadro delle strutture e non si ha un piano organizzativo per effettuare questa importante e vitale campagna vaccinale. Occorre utilizzare i protocolli con i medici di famiglia. Crediamo che solo così facendo si rimuoveranno i disagi che giorno dopo giorno stiamo riscontrando sulla pelle dei cittadini. E poi si

incominci a pensare come utilizzare a meglio i fondi che arriveranno, ad iniziare dai Recovery - conclude Amenta - per rendere una volta per tutte funzionale la sanità nei territori".