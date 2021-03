Augusta, controlli anticovid: sanzioni per oltre 9.000 euro

Bar ed attività di somministrazione e 393 persone, sottoposte ad Augusta a controllo da parte dei Carabinieri. In 23 sono stati sanzionati, per un importo totale di oltre 9.000 europer spostamento dal territorio comunale di residenza in assenza di comprovate esigenze, di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo; di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico o perché non portavano con sé i dispositivi di protezione individuale.

Durante i servizi di controllo su strada, i militari dell'Arma hanno controllato 272 veicoli contestando diverse violazioni: il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida con telefono cellulare, la guida di ciclomotore senza indossare il casco, la mancanza di copertura assicurativa, la guida di veicolo senza revisione periodica.

Un uomo è stato denunciato poiché aveva apposto sul veicolo una targa diversa da quella assegnata al mezzo.

L'importo totale della sanzioni è di oltre 9.000 euro: ritirati, inoltre, 4 documenti di circolazione e sottratti complessivamente oltre 30 punti dalle patenti di guida.