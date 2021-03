Siracusa, Luciano Violante ospite dei dialoghi "Antichi Pensieri"

Il presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine ed ex presidente della Camera dei deputati, Luciano Violante, è l’ospite della nuova puntata con Antichi pensieri, la serie di dialoghi con i protagonisti del mondo del teatro e della cultura organizzati dalla Fondazione Inda.

"Figure del potere del teatro antico: il caso Creonte" è il tema dell’incontro in programma domani, venerdì 26 marzo, alle 18,30 in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Inda. A introdurre e moderare il confronto è Antonio Calbi, sovrintendente della Fondazione Inda, partendo dal libro scritto dallo stesso Violante: "Insegna Creonte. Tre errori nell’esercizio del potere".

Violante è stato presidente della Camera dei deputati dal 1996 al 2001 e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali dal 1992 al 1994.