Portopalo torna in zona arancione da sabato 27 marzo

Da sabato 27 marzo Portopalo lascia la zona rossa e torna in fascia arancione.

L'annuncio ieri sera in un video del sindaco Gaetano Montoneri che ne ha ricevuto conferma dall'assessore regionale alla salute Razza: "La curva dei contagi - ha detto il primo cittadino - è in discesa; non ci sono nuovi casi da un po' e così possiamo lasciare la zona rossa".

Da Montoneri i ringraziamenti per i cittadini che hanno seguito le regole, per le forze dell'ordine che hanno operato per monitorarne il rispetto, ma anche le raccomandazioni a continuare a seguire le norme di contenimento del contagio e a vaccinarsi.