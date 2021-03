Il Pd di Enrico Letta, Salvo Baio: "Nuova spinta propulsiva nel centrosinistra"

Si apre una nuova fase nel Partito Democratico con la segreteria di Enrico Letta. Riceviamo e pubblichiamo una nota di Salvo Baio:

"Il 'cantiere democratico' aperto da Enrico Letta e Giuseppe Conte schiude una fase nuova nel rapporto tra il Partito democratico e il Movimento5Stelle e potrà avere effetti positivi nella costruzione di un grande campo riformista che si candida unitariamente alla guida delle città e del Paese. La svolta politica inaugurata dal nuovo segretario del Pd ha prodotto una spinta propulsiva nel centrosinistra, spingendo le forze politiche a dar vita ad una aggregazione larga, comprensiva dei Cinque Stelle, da contrapporre alla destra populista e sovranista. La costruzione di questa alleanza deve vedere impegnati, anche a livello locale, i partiti e i movimenti che credono in una prospettiva di rinnovamento. E' tempo di superare vecchie diffidenze, di progettare il cambiamento, soprattutto di accettare la sfida di un confronto, certo non facile, ma stimolante, tra forze che vengono da storie e da tradizioni diverse ma che in comune hanno lo slancio necessario per una nuova politica. Il M5S ha fatto in questi anni un salto di maturità, si è misurato positivamente assieme a noi con le sfide del governo e se sceglie il campo riformista è il benvenuto per il contributo di freschezza che può dare".