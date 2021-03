Scuole chiuse ad Augusta e Melilli, arriva l'ordinanza di Musumeci

Ci sono anche due Comuni della provincia di Siracusa tra i 22 per i quali il presidente della Regione, Musumeci ha disposto la chiusura delle scuole: sono Augusta e Melilli. Le scuole resteranno chiuse dal 29 al 31 marzo.

Il presidente Musumeci lo ha disposto in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe. L’ordinanza tiene conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua nei termini stabiliti dal calendario scolastico regionale.

La scorsa settimana il sindaco di Augusta, Giuseppe Di mare aveva già provveduto con propria ordinanza, visto l'aumento dei contagi, a chiudere le scuole per 14 giorni.