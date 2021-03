Duplice omicidio in contrada Xirumi a Lentini: rinvio a giudizio per i 2 custodi

Rinvio a giudizio per i due custodi accusati del duplice omicidio compiuto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio del 2020 in contrada Xirumi a Lentini. Lo ha deciso il gup del tribunale di Siracusa.

Giuseppe Sallemi, 42 anni, e Luciano Giammellaro, 70 anni, secondo la ricostruzione della Procura hanno ucciso a fucilate Agatino Saraniti, 19 anni, e Massimo Casella, 47 anni, entrambi di Catania, che si erano recati in un fondo agricolo per rubare arance. Al tentativo di furto aveva partecipato anche Luca Signorelli, l'unico scampato alla morte e testimone per l'individuazione degli autori del duplice omicidio.

Il processo, con rito ordinario, prenderà il via il 27 aprile al tribunale di Siracusa.