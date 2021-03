Siracusa, finiscono i vaccini e la gente in fila sbotta: in tutta fretta ne arrivano 400 dalla Marina Militare di Augusta

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi all'Hub vaccinale dell'Urban Center, a Siracusa, quando è terminata la scorta di vaccini AstraZeneca senza che fosse arrivato al deposito il nuovo carico da Palermo.

Tra coloro che erano in fila, c'è stato qualcuno che è sbottato, nel momento in cui pare si volessero rinviare a domani tutti coloro che erano rimasti. Poi, invece si è ovviato con i 400 vaccini fatti arrivare in tutta fretta dalla Marina Militare di Augusta.

Gli animi allora si sono calmati e le operazioni di vaccinazione sono riprese regolarmente.