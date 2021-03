Covid, l'84% degli italiani usa la mascherina anche al chiuso

Durante la seconda ondata, il 93,2% della popolazione fa sempre uso di mascherine quando si trova in luoghi aperti; l'84% le usa anche in luoghi al chiuso, in presenza di non conviventi. E' quanto emerge dal report dell'Istat. Lavarsi e disinfettarsi le mani circa 5 volte al giorno è una abitudine ormai consolidata. Il 93,2% teme di contagiarsi. Quattro cittadini su cinque (80,2%) ritengono utili le misure adottate dal governo e chiare le informazioni ricevute su comportamenti (82,8%) 7 su 10 pronti a vaccinarsi.