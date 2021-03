Priolo, vertenza lavoratori Bng: dal Pd appello al Prefetto

Solidarietà ai lavoratori della Bng e contestuale richiesta di intervento rivolta al Prefetto e alle autorità regionali.

Questo l'intervento dei segretari del Partito Democratico di Siracusa, Santino Romano, di Augusta, Luca Vita, di Melilli, Salvo Sbona e di Priolo, Carmelo Susinni.

Da alcuni giorni i lavoratori, impegnati nella manutenzione edile all'interno dello stabilimento Eni Versalis, protestano per la riesplosione del problema occupazionale che li riiguarda.

"Riteniamo - dichiarano i segretari cittadini del Partito Democratico - che solo attraverso il sollecito intervento di tutti gli attori istituzionali e politici coinvolti possano essere messe in campo al più presto, iniziative in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. Da parte nostra - concludono - solleciteremo i gruppi parlamentari nazionali e all’Ars del Partito Democratico affinchè si interessino della questione".