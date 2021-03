Siracusa, avvio di lavori al Foro siracusano: cambia la mobilità di tutta la zona

Stanno per essere avviati i lavori di manutenzione del verde pubblico nell'area del Foro Siracusano e il settore Mobilità del Comune ha disposto alcune modifiche alla circolazione veicolare. La variazione varrà fino al 30 aprile, dalle 7 alle 14, con esclusione dei giorni festivi. Oltre al restringimento della carreggiata in corso Umberto I; nel Foro Siracusano, bretella est (tra corso Umberto I e viale Diaz), divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati: i veicoli provenienti da corso Umberto per accedere in corso Gelone transiteranno dalla bretella ovest di Foro Siracusano; nel Foro Siracusano, bretella ovest, divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati: i veicoli provenienti da corso Umberto I per accedere in corso Gelone transiteranno dalla bretella est di Foro Siracusano. Il divieto di transito in Foro Siracusano, bretella est e bretella ovest, non sarà contemporaneo. Ed ancora: nel Foro Siracusano, bretella interposta tra corso Umberto I e via Malta, lato piazzale Marconi, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati; nel Foro Siracusano, bretella interposta tra corso Umberto I e via Malta, lato edificio Provincia Regionale, divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro del senso di marcia; nel viale Diaz, tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano, divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro del senso di marcia.