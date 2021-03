Siracusa, condanne definitive: eseguiti 3 ordini di carcerazione

Tre ordini di carcerazione, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, eseguiti dalla Squadra Mobile di Siracusa per condanne definitive.

Gaetano Urso di 43 anni, allo stato ai domiciliari, dovrà scontare 11 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti; Salvatore Cannata di 38 anni, condannato a 7 anni e 8 mesi reclusione per stupefacenti e Salvatrice Stelo di 43 anni, anche lei condannata per reati inerenti gli stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso, dovrà scontare 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.