Siracusa, illuminazione strada provinciale "Traversa Renella": in via di redazione il nuovo progetto

Un nuovo progetto in via di redazione da parte dei tecinici del Libero Consorzio di Siracusa per ripristinare, non appena saranno disponibili le risorse, l’impianto di illuminazione della strada provinciale denominata traversa Renella che va dall’incrocio Tanusa/Terrauzza fino alla Costa del Sole.

Questa la risposta della Ex Provincia alle sollecitazioni del Comitato Pro Arenella, che ha anche richiesto una serie di interventi per miglioramento della strada: dalla segnaletica orizzontale e verticale all'inserimento specchio stradale uscita Farmacia del Mare, dalla realizzazione di strisce pedonali, di una piazzola di sosta bus, di delimitatori di velocità al ripristino del guard rail nei tratti in cui è ammalorato.