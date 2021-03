Siracusa, Finanziaria regionale: un milione e mezzo per il Libero Consorzio

“Approvato nell'ambito della Finanziaria regionale un emendamento che attribuisce un contributo straordinario di un milione e 500 mila euro al Libero consorzio di Siracusa".

Ne dà notizia Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia.

“Superata la fase dell’accordo Stato Regione - continua la vicepresidente della commissione Antimafia - consente la riattribuzione delle somme a un Libero consorzio, come quello di Siracusa, che è l'unico a essere in dissesto e che, in questo modo, potrà far fronte a diverse esigenze, tra cui il pagamento degli stipendi ai lavoratori”.