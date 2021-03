Priolo, troppi alunni assenti a scuola: attivata la dad in tutti e 3 gli istituti comprensivi

Da domani e fino a mercoledì 31 marzo a Priolo tutte gli istituti comprensivi, in tutti e tre gli ordini, saranno in didattica a distanza.

Il Dirigente Scolastico, Enzo Lonero, lo ha comunicato al sindaco Pippo Gianni e all’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio.

La decisione deriva dalle assenze di tanti alunni e per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Sospesi, pertantio, i servizi legati alla scuola in presenza.