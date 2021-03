Siracusa, pensioni di aprile in pagamento dal 26 marzo

In provincia di Siracusa le pensioni del mese di aprile verranno accreditate a partire da venerdì 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario: i cognomi dalla A alla B venerdì 26 marzo; dalla C alla D sabato mattina 27 marzo:

dalla E alla K lunedì 29 marzo; dalla L alla O martedì 30 marzo; dalla P alla R mercoledì 31 marzo e dalla S alla Z giovedì 1° aprile.

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.