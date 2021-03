Pachino, tunisino in possesso di documento contraffatto: arrestato

Dovrà rispondere di possesso di documento falso: si tratta di Rafik Taleb, 44 anni, tunisino arrestato dai Carabinieri a Pachino.

L’uomo, sottoposto a controllo, ha esibito ai militari una carta d’identità italiana palesemente contraffatta, riportante falsamente la cittadinanza italiana e la validità per l’espatrio.

Sono in corso accertamenti per risalire all'autore del documento falso.