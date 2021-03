Siracusa, campagna "Seatbelt": 260 veicoli controllati e 195 sanzioni

Sono stati 260 i veicoli controllati, 122 dei quali sanzionati con 195 infrazioni al codice della strada, 126 delle quali per mancato uso delle cinture di sicurezza; 572 i punti decurtati; 4 le carte di circolazione ritirate e 6 le patenti ritirate.

Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Siracusa dall'8 al 14 marzo sulle tratte autostradali Siracusa-Catania e Siracusa-Rosolini nell'ambito della Campagna Europea congiunta denominata “Seatbelt” organizzata da RoadPol

L'iniziativa prevede mirati servizi per contrastare il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e occupanti dei veicoli, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini.