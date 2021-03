Siracusa, Cafeo (Iv) proopone la realizzazione di un moderno termovalorizzatore in zona industriale

La saturazione della discarica di San Giorgio è arrivata ad un punto di non ritorno e il deputato regionale di Iv, Giovanni Cafeo, propone la costruzione di un moderno termovalorizzatore nell’area industriale di Siracusa e "al contempo il potenziamento delle strutture destinate al riutilizzo dei materiali, attuando finalmente quell’idea di economia circolare indispensabile per immaginare un futuro davvero sostenibile”.

La proposta arriva nel giorno della riunione indetta dall’assessorato all’Energia e ai Servizi al palazzo della Regione con tutte le Srr provinciali che - afferma Cafeo - "si preannuncia drammatica, a meno che non si attui il tanto atteso cambio di rotta nelle scelte del Governo.

Nel frattempo - prosegue il deputato siracusano - toccherebbe ovviamente alla Regione sobbarcarsi le spese aggiuntive dovute al trasporto straordinario per il conferimento dei rifiuti"

Da qui l'appello all’unione e alla condivisione di intenti tra tutte le forze del territorio.