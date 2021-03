Siracusa, hub vaccinale al Pala Lo Bello: la proposta del Circolo Canottieri Ortigia

Il Pala Lo Bello messo a disposizione dal Circolo Canottieri Ortigia come struttura per la sommisnistrazione dei vaccini anticovid.

La società, che gestisce a titolo provvisori la Cittadella dello Sport, - scrive "considerata la necessità generale di individuare spazi idonei per la somministrazione del vaccino ai cittadini, si rende disponibile a dare il proprio contributo. Il palazzetto - spiega - è dotato di diversi ingressi ed uscite, nonché di rampe idonee all’accesso di ambulanze o portatori di handicap. In più, all’interno del palazzetto, oltre agli open space, sono presenti sale e servizi utili all'allestimento di un hub vaccinale".

La proposta è stata già inviata, attraverso una lettera ufficiale, all'Asp di Siracusa, al sindaco, all'assessore allo Sport e al dirigente delle politiche dello Sport del Comune di Siracusa.