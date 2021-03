Vaccinazione anticovid a Siracusa, interventi per migliorare la fruibilità dell'Hub all'Urban Center

Interventi migliorativi in corso per migliorare la fruibilità dell'Hub vaccinale all'Urban center di Siracusa.

Sono stati definiti durante un incontro tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il dirigente del dipartimento regionale di Protezione civile Biagio Bellassai, l’assessore alla Protezione Civile Sergio Imbrò e il comandante dei Vigili Urbani Vincenzo Miccoli.

Sabato scorso, sono state installati cinque grandi gazebo antipioggia lungo tutta la via Bixio per proteggere i cittadini in attesa dalla pioggia. E la sera, in previsione del vax day straordinario promosso dall’Assessorato regionale della Salute è stata allestita l’illuminazione permanente al loro interno.

Viene ribadita l'esortazione ai cittadini di recarsi all’appuntamento non prima di 15 minuti rispetto alla fascia oraria prevista nella prenotazione per evitare assembramenti e lunghe inutili attese, ma al contempo si sta provvedendo a realizzare all’esterno della struttura, con ingresso da via Bengasi, due corridoi A e B delimitati, dedicati a due fasce orarie distinte con a terra i simboli per il rispetto del distanziamento. Ai due corridoi sarà consentito l’accesso solo agli appartenenti alle due fasce orarie e a loro sarà consegnato un numero eliminacode per potersi allontanare e non perdere comunque la priorità.

Cinque bagni chimisi sono stati installati nell’area del parcheggio del Molo Sant’Antonio, che il Comune dall’inizio della campagna ha reso a libero accesso per i cittadini che devono vaccinarsi e per gli operatori del Centro. Alle due estremità di via Bixio si sta provvedendo a realizzare due infopoint, per regolare l'accesso del pubblico, presidiati da psicologici e operatori volontari dell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Asp.

All'interno della struttura sono state incrementate, passando da 3 a 5, le Reception per l’accettazione ed è prevista la realizzazione di una seconda Sala di Osservazione per rendere ancora più distanziata la permanenza di 15 minuti alle persone già vaccinate. Così come a breve saranno disponibili più posti a sedere e sedie a rotelle.