Strage in un supermercato del Colorado: 10 morti

Una strage al supermercato in Colorado. Un uomo, alle 14,20 ora locale,entra al King Soopers di Boulder e apre il fuoco: il bilancio è di dieci morti, incluso l'agente Eric Talley, il primo della polizia ad arrivare sul posto.

Il presunto killer, ferito, è stato fermato ed è ora sotto la custodia delle forze dell'ordine. Avrebbe usato un "fucile stile AR-15", secondo i testimoni. Per l'America si tratta della seconda sparatoria in una settimana, dopo la strage nei centri massaggi di Atlanta.