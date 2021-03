Neve sulle Madonie. Scuole chiuse a Ganci e Geraci Siculo

Risveglio con la neve stamattina sulle alte Madonie. Già da ieri la neve ha fatto la sua comparsa sulle alture e da stanotte si è presentata nei Comuni del territorio.

La viabilità non dovrebbe recare preoccupazione. Scuole chiuse in alcuni Comuni come Gangi e Geraci Siculo che da ieri ha deciso di lasciare a casa gli studenti di ogni ordine e grado.