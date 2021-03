Lentini, impianto di biogas: il Tar accoglie il ricorso del Comune. Il sindaco Bosco "Sentenza storica"

La sentenza tanto attesa dal Tar al quale il Comune di Lentini aveva presentato ricorso riguardo la realizzazione di un impianto di biogas nel proprio territorio è arrivata. La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania, riunita in camera di consiglio il 27 gennaio, ha dichiarato illeggittimi e pertanto annullati il Decreto dell’Assessorato Regionale Energia che autorizzava “Vittoria Energia” a realizzare l'impianto, il parere dell’Assessorato Territorio e Ambiente e il parere positivo espresso da Arpa.

L'impianto, allocato in contrada Bonvicino, su un’area di quasi 64 mila metri quadrati, di fronte alla discarica di Grotte San Giorgio, tratterebbe 31mila tonnellate l’anno di rifiuti organici.

Soddisfatto il sindaco Saverio Bosco: "E' una sentenza storica - commenta - che restituisce la competenza in materia urbanistica ai Comuni. Una sentenza che sulle scelte future peserà moltissimo".