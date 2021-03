Priolo, Versalis: protesta dei lavoratori edili della Bng

Riesplode in tutta la sua gravità il problema occupazionale che riguarda i lavoratori della Bng impegnati nel cantieri edili della Versalis. Da qui la protesta di questa mattina: "Il problema - commentano i segretari di Fillea Cgil, Carnevale, di Filca Cisl, La Braca e Feneal Uil, Corallo - era temporaneamente rientrato a febbraio, adesso, dopo nessun confronto, è riesploso in tutta la sua drammaticità come avevamo purtroppo previsto. L'impresa - spiegano - ha assegnato due attività del proprio contratto ad altre imprese (gestione amianto e ponteggi) e la nuova protesta che non si placherà - concludono - fin quando non rientrerà il problema occupazionale".