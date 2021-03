Petrolchimico siracusano, Recano (Fiom Cgil): "La nuova sfida è costruire una vertenza generale"

Degrado e precarietà caratterizzano la condizione dei lavoratori del Petrolchimico siracusano.

A dirlo è il Antonio Recano, segretario provinciale dell Fiom Cgil, che alla luce dello sciopero di oggi dei lavoratori edili della Bng nel sito della Versalis, ribadisce l'idea che "per affrontare questa situazione non basta più la lotta a livello categoriale o aziendale, si

impone la necessità di costruire un fronte ampio di tutti i lavoratori, che a partire da uno sciopero di tutto il settore degli appalti, vada oltre le giuste richieste di carattere sindacale e si ponga su un terreno di lotta e di generale scontro contro un sistema industriale sordo ed arrogante. Ci attende - aggiunge Recano - una nuova sfida che dobbiamo affrontare, tutti insieme, rimettendo al centro della

nostra azione la costruzione di una vertenza generale che sappia far vivere nella pratica la parola d’ordine “riprendiamoci il salario, il tempo, la dignità … la vita“.