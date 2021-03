Siracusa, Nuova Acropoli lancia l'iniziativa "Un dono per te"

Nuova Acropoli Siracusa lancia l’iniziativa “Un dono per te”.

Dai volontari giocattoli nuovi o usati a disposizione delle famiglie in difficoltà per far felici i propri bambini nel giorno del loro compleanno o per un’occasione speciale.

Basterà contattare l'associazone all’indirizzo email siracusa@nuovaacropoli.it