Priolo, sabato 27 marzo tamponi gratuiti con metodo drive in

Tamponi gratuiti con metodo drive in programmati a Priolo per sabato 27 marzo per tutta la popolazione scolastica, studenti, docenti, personale Ata, genitori e contatti diretti dei positivi.

I test saranno effettuati dall’Asp, dalle 9 alle 13:30, a Largo dell’Autonomia Comunale, su richiesta del sindaco Pippo Gianni, che si è raccordato con il Responsabile Covid dell’Azienda Sanitaria, Ugo Mazzilli al termine di una riunione operativa che si è tenuta questa mattina al Palazzo Comunale. Presenti il primo cittadino, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Arangio e il capogruppo consiliare di SiAmo Priolo, Luca Campione.

“Sappiamo tutti – ha sottolineato il sindaco - che la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nel limitare la diffusione del virus. Per questo invito i genitori a portare senza timore i figli ad effettuare il tampone”.

La Protezione Civile comunale, guidata dal Disaster Manager Gianni Attard è già al lavoro per mettere a punto l’organizzazione dello screening.