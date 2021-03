Carlentini, furto di cosmetici per 140 euro da un supermercato: donna arrestata

Ruba cosmetici per un valore di 140 euro da un supermercato di contrada Madonna Marcellino a Carlentini, ma viene scoperta e arrestata.

Si tratta di una donna residente in provincia di Catania, Dorina Mariana Constantin.

I prodotti erano nascosti nella sua borsa provvista preventivamente con nastro per imballaggio per cercare di “schermare” i dispositivi antitaccheggio, ma anche indosso: la donna indossava un body elastico al centro del quale era stato predisposto un foro per inserirvi e nascondere all’interno la merce rubata, tenendola aderente al corpo.

La merce è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

La donna è stata invece arrestata ed inoltre sanzionata poiché si trovava senza giustificato motivo fuori dal Comune di residenza.