Siracusa, controlli a piazza di spaccio: sequestro droga e un arresto

La piazza di spaccio di via Immordini nel mirino della Polizia: ieri nel primo pomeriggio agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in uno stabile, 14 dosi di marijuana e 26 di cocaina.

In serata le manette sono scattate ai polsi di Luigi Giardina, 32 anni, residente a Carlentini.

L’uomo è stato sorpreso in possesso di una dose di marijuana, due di crack e tre di cocaina, oltre a 293 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Per Giardina sono stati disposti i domiciliari.