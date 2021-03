Floridia, riceve droga via posta dalla Spagna: 22enne in manette

Finisce ai domiciliari con l'accusa di detenzione a fini di spaccio: si tratta di un 22enne Antonino Concetto Mericio, siracusano d’origine e floridiano d’adozione, con precedenti specifici.

Il giovane, a causa della pandemia che limita gli spostamenti, ha ricevuto dalla Spagna un pacchetto contenente tre panetti di hashish da 100 grammi l’uno, per un peso complessivo di 300 grammi. Il pacco non è sfuggito ai vari controlli della filiera di consegne internazionali ed i Carabinieri ne hanno monitorato la consegna fino all'arresto del beneficiario.

La droga è stata sequestrata, mentre per il giovane sono stati disposti i domiciliari.