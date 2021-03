Siracusa, 19 persone in un bar: arriva la sospensione per 5 giorni

Dopo la sanzione, è arrivata la sospensione per 5 giorni per il bar della zona alta di Siracusa dove il 18 marzo scorso agenti delle Volanti avevano sorpreso 19 persone assembrate, intente a consumare bevande ed a giocare a calcio balilla.

Ieri, a conclusione dell’attività amministrativa, è stata notificata ai proprietari dell'esercizio pubblico la sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni, così come disposto dal Questore.