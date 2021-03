Siracusa, infuria la polemica su Granata dopo commenti su feste, balli e vaccini anticovid

Aspre polemiche sui social dopo il commento dell'assessore Fabio Granata su un articolo di un quotidiano nazionale su feste e balli "alla faccia del covid". “Avete fatto benissimo a ballare e continuare a vivere”: ha scritto Granata.

Ad evidenziarlo è stato il coordinatore provinciale dell’Mpa, Mario Bonomo: “Quelle di Fabio Granata - afferma - sono dichiarazioni inaccettabili: si dimetta o venga immediatamente rimosso dalla carica istituzionale che ricopre. Chi è investito di importanti cariche pubbliche deve avere come primo obiettivo la tutela della salute delle persone e di quelle più fragili in particolare. È inammissibile che, a fronte di un impegno delle istituzioni pubbliche, a tutti i livelli, per uscire da questa pandemia con l’unica arma a nostra disposizione, i vaccini, e per sensibilizzare l’opinione pubblica al riguardo, uno dei nostri amministratori vada nella direzione opposta".

Immediata la replica di Granata che ha rispedito al mittente l'etichetta di "negazionista" e che sulla sua pagina facebook aveva già in precedenza chiarito la sua posizione in merito ai vaccini: "Non mi sogno di pensare che il covid non esista o che non sia insidioso. Ma non chiudo gli occhi di fronte alla realtà che vedo e a ciò che succede. Il vaccino anti Covid è un vaccino doppiamente sperimentale poiché nuovo e’ il virus da combattere e nuova la tecnica a base genetica utilizzata.

Questi due fattori dovrebbero indurre le industrie del farmaco e gli Enti di controllo ad agire con estrema cautela.

Invece, anche spinti dall’emergenza e pressati dai governi sull’onda emotiva amplificata dai mezzi d’informazione e da “scienziati opinionisti” in servizio permanente effettivo a reti unificate, hanno preferito correre e bruciare le tappe.

Nel dibattito in corso c’è chi nega la gravità del virus e rigetta con forza le misure governative di contenimento ritenendo le mascherine inutili e le restrizioni lesive delle libertà individuali.

E poi ci sono quelli che credono in maniera acritica alle affermazioni degli insopportabili scienziati televisivi “drogati” da una inaspettata notorietà e prendono per oro colato le magnifiche sorti e progressive della Dea scienza.

Io, sarà un destino il mio, sono su una terza posizione poichè mi sembrano due visioni estreme che hanno tuttavia una cosa in comune: l’ignoranza, intesa come mancanza di conoscenza scientifica associata al fanatismo e alla pigrizia mentale.

La foga con cui queste due categorie di persone si confrontano sui social a suon d’insulti mette tristezza .

Io, che ho molti dubbi e me li tengo stretti, so bene che le più grandi pandemie della storia sono state sconfitte, alcune in modo naturale e altre grazie alla scienza. Così come so bene che il primo vaccino permise di sconfiggere il morbo del Vaiolo.

Ma posso voler approfondire le questioni relative ad alcuni vaccini antiCovid a base genetica e capirne il meccanismo di funzionamento senza essere insultato?"

Sulle parole di Granata è arrivata anche la reazione di Italia Viva, attraverso Vera Corso dell'Assemblea Nazionale: "Ognuno è libero di avere proprie idee sulla questione - si legge in una nota - ma un uomo delle Istituzioni ha la responsabilità di rappresentare lo Stato e, in quanto tale, ha il dovere di evitare di seminare dubbi su un progetto di tutela della salute pubblica portato avanti dal Governo e dalle Autorità sanitarie. Ci chiediamo cosa intenda fare il sindaco Italia nei confronti di un assessore che esterna i propri dubbi sulla campagna vaccinale e pretende di "essere lasciato in pace" perché parlare di Covid lo nausea".