Siracusa, domani un anno dalla morte di Calogero Rizzuto: iniziativa dei colleghi del Parco archeologico

Domani ricorre il primo anniversario della morte di Calogero Rizzuto, allora direttore del Parco archeologico di Siracusa.

Si era agli inizi del lungo tunnel della pandemia da covid e il suo decesso, il primo in provincia di Siracusa, oltre a far toccare con mano la pericolosità del virus, per le modalità con cui arrivò, destò molto scalpore, arrivando sulle pagine di cronaca nazionali. Ne derivò anche l'apertura di un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

A distanza di un anno, i colleghi del Parco archeologico, ricordano Rizzuto e la sua collaboratrice, Silvana Ruggeri, funzionaria del Museo Paolo Orsi, anche lei vittima del covid, morta alcuni giorni dopo Rizzuto.

"Un anno fa - scrivono i loro colleghi sui social - vivevamo l’angoscia della sofferenza: molti ricoverati, molti in casa ammalati, tanti in quarantena con l’apprensione per un presente difficile e un futuro incerto. E poi il nostro direttore e la nostra Silvana in terapia intensiva: si delineava l’inizio di un incubo.

Viviamo ancora oggi, a distanza di un anno, le difficoltà dovute ad un nemico che vogliamo domare.

In nome di chi oggi non è più con noi ma che è presente, sempre, nei nostri pensieri, il personale del Parco ricorderà le sue vittime insieme a padre Aurelio, martedì 23 marzo alle 10.30 nel giardino del museo “Paolo Orsi” ad un anno dalla loro morte".