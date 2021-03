Siracusa, auto sbanda in viale Teracati e investe 3 auto in sosta

Almeno tre auto in sosta danneggiate in viale Teracati da una vettura che, per ragioni da accertare, ha sbandato e le ha travolte.

E' accaduto questa sera: sul posto sono intervenuti i vigili urbani per ricostruire l'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Da verificare la correttezza della condotta alla guida del conducente dell'auto in marcia.

Fortuna ha voluto che in quel momento in zona non erano presenti pedoni e in quel caso il bilancio sarebbe stato ben più grave.