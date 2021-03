SUPERBONUS 110% E BONUS CASA – PROROGATO AL 31 MARZO 2021 IL TERMINE ULTIMO PER L’OPZIONE TRA CESSIONE E SCONTO IN FATTURA

E’ possibile comunicare fino al 31 marzo 2021 l’opzione scelta tra sconto in fattura o cessione del credito relativa al superbonus del 110% e agli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020.

E’ quanto si evince dal provvedimento del 22 febbraio 2021 (in allegato) con il quale l’Agenzia delle Entrate comunica che il termine ultimo per l’invio della comunicazione dell’opzione in oggetto slitta dal 16 al 31 marzo 2021.

Nel provvedimento si legge, inoltre, che tale decisione di proroga risponde alle richieste avanzate dalla CNA, unitamente alle altre associazioni di categoria, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.

Resta fermo che per le spese sostenute nel 2021, vale quanto previsto dal precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020 (cfr. News 11 agosto 2020) per cui l’invio va effettuato entro il 16 marzo 2022.

Si ricorda, infine, che, allo stato attuale, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito riguarda esclusivamente le detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Per il superbonus 110%, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, si può usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito anche per le spese sostenute entro il mese di giugno ovvero dicembre 2022 a seconda dei casi (cfr articolo 1, c. 67 della legge n. 178/2020).

