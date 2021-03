Avola, laghetti di Cavagrande tra i 10 luoghi al mondo per tuffi grandiosi

I laghetti di Cavagrande del Cassibile di Avola tra i “dieci luoghi del mondo in cui la natura ci invita a un tuffo spettacolare”. Il riconoscimento arriva dal Tgcon.24 che affianca la località del Siracsuano a Bahamas, Messico, Grecia e Thailandia, tra gli altri.

l deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, non nasconde il proprio compiacimento: "Con l’impegno del governo Musumeci - ricorda - sono stati investiti quasi due milioni di euro con l’obiettivo di rendere fruibile il sito con la sua flora e la fauna da vivere e da esplorare.

Nel frattempo - aggiunge - il Genio civile sta proseguendo con la valutazione ambientale dei lavori. L’iter, essendo in zona di riserva, è lungo ma il commissario per il dissesto idrogeologico sta assicurando costanza nelle attività per la totale messa in fruizione”.