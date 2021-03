Melilli, screening anti covid: 8 positivi e 3 sospetti su 542 tamponi

Sono stati 542 i tamponi effettuati ieri dall’Asp, nella postazione drive-in allestita in piazza San Sebastiano dal Comune di Melilli insieme ai volontari della Protezione Civile e della Misericordia. I tamponi rapidi hanno individuato 8 positivi e 3 sospetti positivi al Covid-19 che sono andati in isolamento in attesa di effettuare il tampone molecolare.

Per il Sindaco Giuseppe Carta, si è trattato di “una importante giornata all’insegna della partecipazione e della solidarietà. In attesa dei risultati dei test molecolari che saranno effettuati nelle prossime ore, invito tutti i residenti di Melilli, Città Giardino e Villasmundo a tenere un comportamento responsabile, evitare assembramenti e tutte quelle condotte che potrebbero compromettere la salute pubblica”.