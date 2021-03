Siracusa, sorpreso a tagliare palme da un giardino pubblico: denunciato

Armato di scala e coltello da cucina, tentato di rubare palme dagli alberi del giardino pubblico di via Montebianco, a Siracusa.

Un 33enne stato sorpreso nella serata di ieri da agenti delle Volanti, impegnati in servizio di controllo del territorio, ed è stato pertanto denunciato per tentato furto.

Sequestrati la scala e il coltello da cucina.