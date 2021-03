Priolo, 3 chili di hashish nel furgone tra patatine e caramelle: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, M.G., incensurato siracusano.

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, la pattuglia dei Carabinieri di Priolo Gargallo ha fermato un furgone che trasportava generi alimentari, mentre procedeva a velocità sostenuta lungo la Contrada Biggemi. Nella circostanza, i Carabinieri hanno verificato la bolla di accompagnamento della merce e la patente del guidatore, la quale però risultava completamente illeggibile a causa del suo stato d’usura. Per questo motivo, la pattuglia ha accompagnato il soggetto presso la caserma di Priolo Gargallo, ove sono stati approfonditi gli accertamenti per appurare se il soggetto fosse o meno in possesso del previsto titolo di guida.

Dal controllo esperito è risultato che l’uomo guidava con patente scaduta dal 2018 e pertanto si è proceduto alla contestazione della conseguente violazione al Codice della Strada.

L’uomo, nonostante si trattasse di una semplice violazione amministrativa, stava tenendo tuttavia un atteggiamento di esagerata agitazione, iniziato sin dal momento in cui era stato fermato, in modo particolare quando i Carabinieri, controllando la bolla di accompagnamento della merce avevano sommariamente ispezionato il retro del furgone. Tale dettaglio ha insospettito i Carabinieri che, una volta condotto l’uomo in caserma, hanno proceduto anche un controllo più accurato del furgone stesso. Ed infatti, scatoloni di patatine e caramelle, i militari hanno rinvenuto una busta di carta contenente trenta panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di ben tre chilogrammi.

Il conducente del furgone quindi è stato dichiarato in arresto ed associato presso il carcere di Cavadonna, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.