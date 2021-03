Siracusa, Vax day: ieri circa 150 vaccinazioni dalle 18 alle 22 e oggi si replica

Una buona affluenza ieri all'Hub vaccinale dell'Urban Center a Siracusa per la prima giornata del Vax day: circa 150 persone hanno ricevuto la somministrazione del vaccino antiCovid dalle 18 alle 22. Le operazioni si sono svolte nel massimo ordine e al riparo dalla pioggia, visto che la Protezione civile comunale aveva provveduto ad allestire dei gazebo lungo la strada davanti all'Urban center.

Alle 18 si è chiusa la vaccinazione programmata ed è stato annunciato l'inizio del Vax day per gli avnti diritto con AstraZeneca: over 70, forze dell'ordine, insegnanti, familiari conviventi di soggetti con determinate patologie previste dal piano vaccini nazionale corredati di autocertificazione attestante il proprio status di familiare (malattie autoimmuni, patologie oncologiche, trapianti) e persone già prenotate che avevano saltato il turno per la sospensione del siero o che vogliono ricevere la dose in anticipo rispetto alla prenotazione.

In quest'ultimo caso dovrà poi provvedere ad annullare la prenotazione sul portale o al numero verde così da liberare il posto ad un’altra persona e velocizzare il sistema. Per riceve il vaccino è necessario presentare soltanto la tessera sanitaria.

Oggi si replica il Vax day, sempre dalle 18 alle 22 con le medesime modalità.