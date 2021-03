Siracusa, incidente in via Piazza Armerina: motociclista in ospedale

Incidente autonomo questa sera in via Piazza Armerina a Siracusa.

Un motociclista, per cause che sono al vaglio dei Vigili urbani, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava e, all'altezza dell'istituto scolastico superiore, ha impattato contro un albero, finendo la sua corsa sull'asfalto.

E' stato subito soccorso e affidato alle cure del 118 che lo ha condotto in ospedale.