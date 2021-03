Siracusa, conclusione indagini su amministrative 2018: Lealtà e Condivisione "La politica si assuma le sue responsabilità"

"Fin quando non si interverrà sui meccanismi che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali (a cominciare dall’assurdità di uno scrutino previsto nella nottata dopo 16 ore continuative di lavoro) gli inconvenienti registrati, e comuni a tutte le consultazioni elettorali sia pure in misure diverse, continueranno a verificarsi. Con l’aggravante della difficoltà di reperire personale da adibire ai seggi".

Così il presidente di Lealtà e Condivisione, Ezio Guglielmo, secondo il quale "il portato delle pur non poche disfunzioni che hanno caratterizzato l’ultima tornata elettorale dovrebbe servire, quale che sia la conclusione del procedimento giudiziario, a sgomberare il campo definitivamente da qualsiasi illazione in ordine alla legittimità del risultato elettorale".

Da qui l'appello rivolto alla politica alla quale "spetta assumersi responsabilità che le sono proprie. La Sicilia vanta un’autonomia specifica in materia elettorale. La deputazione regionale a- conclude - assuma un’iniziativa legislativa volta a porre rimedio alle tante storture dell’attuale procedura elettorale".