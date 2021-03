Siracusa, Hub vaccinale aperto fino alle 22: dalle 18 somministrazione anche senza prenotazione

Oggi e domani in Sicilia ci si potrà vaccinare con AstraZeneca anche senza prenotazione, a partire dalle 18.

Anche l'Hub vaccinale dell'Urban Center di Siracusa sarà aperto fino alle 22.

L'iniziativa è rivolta alle categorie aventi diritto, vale a dire i settantenni (fascia d'età 70-79 anni), personale della scuola, delle forze dell’ordine (sono esclusi i soggetti estremamente vulnerabili), familiari conviventi di soggetti con determinate patologie previste dal piano vaccini nazionale corredati di autocertificazione attestante il proprio status di familiare.

Dalle 18 alle 22 coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, quindi, ricevere il vaccino, esibendo la tessera sanitaria. Nel caso in cui il cittadino, prenotato in altra giornata, sia vaccinato oggi o domani, sarà invitato ad annullare la prenotazione sul portale o al numero verde così da liberare il posto ad un’altra persona e velocizzare il sistema.