Avola, lavori pubblici per i percettori del reddito di cittadinanza

Dieci progetti di utilità collettiva per 66 cittadini di Avola percettori del Reddito di cittadinanza.

Questi i progetti approvati dalla giunta: Puliziando; Imparo i mestieri; Ri-creare; Bibliotecando al mercato; Divertiamoci insieme; Crea un evento e goditi la differenza; Tutti in rete; Progettare un evento pubblico; Organizzare le manifestazioni: creare e produrre eventi a carattere commerciale, culturale, celebrativo, relazionale; Conoscere Avola.

“Con l’attivazione dei Puc - dichiara il sindaco Luca Cannata - si concretizza la presa in carico di coloro che beneficiano del Reddito di cittadinanza. Infatti, se da una parte vengono sostenuti dallo Stato in un momento di difficoltà, dall’altra il Comune propone loro di mettersi al servizio della comunità, così da impegnarsi in progetti che mirano al bene della collettività e a valorizzare le attitudini di chi attende di collocarsi nel mondo del lavoro”.