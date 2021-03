Cimitero chiuso a Siracusa il 3, 4 e 5 aprile: l'ordinanza del sindaco

Cimitero chiuso per il fine settimana di Pasqua (3, 4, 5 aprile) a Siracusa.

Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, su proposta del dirigente, Marcello Costa.

La decisione è determinata dall'emergenza covid in atto e dal fatto che con le disposizioni in vigore "la visita ai defunti non rientra tra gli spostamenti consentiti dentro e fuori dal Comune".

Previsto e consentito solo l'ingresso delle salme attraverso la reperibilità del personale comunale.